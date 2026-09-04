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Oud-finaliste Pegula klopt Canadese Fernandez moeizaam op US Open

Sport
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 20:11
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NEW YORK (ANP) - Jessica Pegula staat op de US Open in de achtste finales. De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster had het moeilijk tegen de Canadese Leylah Fernandez en pakte in de openingsset slechts een game. Pegula trok de partij na ruim twee uur spelen alsnog naar zich toe: 1-6 6-4 6-3.
De 32-jarige Pegula bereikte twee jaar geleden de finale van de US Open. In die eindstrijd verloor ze in twee sets van Aryna Sabalenka. Vorig jaar strandde Pegula in de halve eindstrijd. Opnieuw was Sabalenka haar de baas.
Voor een plaats in de kwartfinale neemt Pegula het op tegen de Roemeense Sorana Cîrstea, die de Italiaanse Jasmine Paolini met 6-3 6-3 versloeg.
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