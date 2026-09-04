Burgemeester Brummen: overlijden 12-jarige heeft grote impact

BRUMMEN (ANP) - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Brummen zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem "diep raakt". Het Gelderse dorp Eerbeek valt onder die gemeente.

"Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn naasten en iedereen die hem kende en liefhad. Een gebeurtenis als deze heeft grote impact. Op familie en vrienden, maar ook op buurtbewoners en andere betrokkenen", schrijft Rozendaal op de Facebookpagina van de gemeente. "Ik wens iedereen die hierdoor geraakt is veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ook denk ik aan de hulpverleners die bij deze aangrijpende situatie betrokken zijn geweest."

Het kind werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. Lokale media schrijven dat dit de moeder van de jongen is, maar dat kan een politiewoordvoerster niet bevestigen. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen.