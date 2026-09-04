Geen grote schade aan Tapijt van Bayeux: twee gebroken draadjes

LONDEN (ANP/AFP) - Het eeuwenoude Tapijt van Bayeux heeft tijdens de overplaatsing van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn er bij het transport twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar.

Het beroemde elfde-eeuwse tapijt is normaal te bewonderen in een museum in het Normandische Bayeux, maar dat wordt verbouwd. Daarom is het deze zomer overgebracht naar het British Museum in Londen.

Het 70 meter lange wandkleed is al eeuwen nauwelijks verplaatst, dus critici vreesden dat het schade zou oplopen tijdens het vervoer. Experts hebben na uitvoerig onderzoek geconcludeerd dat dat niet het geval is.

'Kostbaar symbool van vertrouwen'

Woensdag werd de tentoonstelling in het British Museum geopend door de Franse president Emmanuel Macron, de Britse koning Charles, koningin Camilla en premier Andy Burnham. Macron riep toen op een band tussen de beide landen te smeden die "net zo hecht is als de draden uit dit duizend jaar oude borduurwerk". Charles noemde de bruikleen van het tapijt een "kostbaar symbool van vertrouwen" tussen de Fransen en de Britten.

Op het tapijt is de Slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Daar versloeg de Normandische koning Willem de Veroveraar de Angelsaksische koning Harald.

Het Tapijt van Bayeux is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in Londen. De tickets tot het eind van dit jaar waren binnen een dag uitverkocht.