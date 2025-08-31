ECONOMIE
Burgemeester Chicago in actie tegen inmenging Nationale Garde

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 3:39
anp310825004 1
CHICAGO (ANP) - De burgemeester van Chicago heeft een decreet ondertekend waarin is vastgelegd dat het politiekorps van de stad niet meewerkt aan federale inmenging. Gemeentelijke diensten wordt opgedragen de grondwettelijke rechten van inwoners te beschermen.
Burgemeester Brandon Johnson verzet zich al langer tegen plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om de Nationale Garde naar Chicago te sturen. Trump stelt dat dat nodig is om de misdaad in de stad te bestrijden.
Johnson wordt gesteund door de gouverneur van Illinois JB Pritzker, die eerder zei dat Trump juridisch gezien geen troepen kan sturen als een gouverneur daar niet om heeft gevraagd. De president reageerde zaterdagavond in een bericht op Truth Social, waarin hij stelde dat Pritzker "gek" is en dreigde: "Hij kan dit maar beter snel rechtzetten, anders komen we eraan!"
