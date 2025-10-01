ECONOMIE
Activisten melden intimidatie door Israëlisch schip

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:47
anp011025108 1
KHAN YOUNIS (ANP) - Een groep activisten die met een vloot onderweg is naar Gaza zegt geïntimideerd te zijn door een schip van de Israëlische marine. Dat voer rondjes om de Alma van de activisten. De navigatiesystemen zouden op afstand zijn uitgeschakeld. Het Israëlische schip zou zo dichtbij gekomen zijn dat een "gevaarlijke manoeuvre" gemaakt moest worden om een aanvaring te voorkomen.
De vloot, die bestaat uit ruim veertig boten waarop activisten uit verschillende landen meevaren, bevond zich woensdagochtend nog op ongeveer twintig uur varen van Gaza, meldde de Franse Europarlementariër Rima Hassan op X. Eerder voer de Italiaanse marine mee om de activisten te helpen in geval van nood, maar die keerde terug om een conflict met Israël te voorkomen.
De Global Sumud Flotilla wil hulpgoederen uitdelen en aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De Israëlische krant Haaretz meldde eerder dat Israël van plan was om de vloot op 115 zeemijl van de kust te onderscheppen.
