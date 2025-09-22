Burgemeester Gouda: velen geschrokken van dood 15-jarige jongen

GOUDA (ANP) - Volgens burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda zijn "velen geschrokken" van het nieuws dat een 15-jarige jongen uit die plaats zondag is doodgeschoten door de politie. Dat zegt de burgemeester maandag op X. "Inmiddels heb ik de nabestaanden gecondoleerd", schrijft Verhoeve. Maandagochtend voert de burgemeester overleg met verschillende instanties over de nazorg.

Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel, waar de fatale schietpartij plaatsvond, zei maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal met Verhoeve te hebben gesproken. "Ook daar is de impact van het incident groot", zei Manusama naar aanleiding van dat gesprek.

Het incident vond zondagmiddag plaats bij een vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg. De verdachte zou kort daarvoor betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike op het Wisselspoor. Naar aanleiding van de beroving zitten nog twee verdachten vast. Over hun identiteit en uit welke gemeente zij komen, is nog niets bekend.