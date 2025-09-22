ECONOMIE
Opnieuw iemand overleden bij ongeval in ruim schip Steinweg

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 11:09
ROTTERDAM (ANP) - Opnieuw is iemand overleden in een ruim van een schip bij havenbedrijf C. Steinweg Group. Dat bevestigt het bedrijf maandag, nadat de politie op X had gemeld dat een man is omgekomen bij een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie meldt dat hij is overleden bij het lossen van aluminiumblokken.
In juni kwamen twee mensen om in het ruim terwijl ze bezig waren met het lossen van stalen platen. Twee anderen raakten zwaargewond. Dit was op een andere locatie van het bedrijf. Wat er maandagochtend op de Botlek Terminal in Rotterdam is gebeurd, is nog onduidelijk.
Loading