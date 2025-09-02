ECONOMIE
Burgemeester Halsema nodigt prinses Amalia uit

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 16:53
anp020925166 1
AMSTERDAM (ANP) - Prinses Amalia gaat volgende week op bezoek bij de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. In de ambtswoning van Halsema spreekt de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de burgemeester en de Amsterdamse wethouders over de ontwikkelingen in de stad, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag aangekondigd.
De prinses spreekt ook met verschillende Amsterdammers die een belangrijke rol spelen in of voor de stad om Amsterdam en haar inwoners beter te leren kennen. Er komen onder meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de culturele en maatschappelijke sector en sportorganisaties langs.
De 21-jarige Amalia treedt met het bezoek in de voetsporen van haar vader. Willem-Alexander werd toen hij net zo oud was ook ontvangen door de hoofdstad, destijds op uitnodiging van burgemeester Ed van Thijn.
Amalia studeert al enkele jaren in Amsterdam.
