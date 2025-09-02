Markuszower (PVV) beticht Kamervoorzitter Bosma (PVV) van stilhouden info in zaak-Arib

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) wil dat het bestuur van de Tweede Kamer alle rapporten in de kwestie-Arib naar buiten brengt. "Wie is het presidium om informatie te onthouden aan de Kamer?"

Markuszower suggereert dat er alleen belastende informatie over de voormalige Kamervoorzitter wordt gepubliceerd en ontlastende informatie wordt achtergehouden. Kamervoorzitter Martin Bosma zei niet meer te kunnen doen dan "het verzoek doorgeleiden naar het presidium." Bosma is daar zelf de voorzitter van.

Het gaat om onderzoeken rondom het handelen van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij werd in 2022 beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren. Markuszower wil dat een van de eerste onderzoeken in deze zaak, naar de rol van de Kamer als werkgever na het ontvangen van anonieme klachten tegen Arib, ook openbaar wordt.

Markuszower is eerder uit onvrede uit het presidium gestapt. Donderdag debatteert de Kamer over de inmiddels langslepende kwestie.