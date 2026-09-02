Burgemeester Heumen roept inwoners op rustig te blijven na video

OVERASSELT (ANP) - Joeri Minses, de burgemeester van de gemeente Heumen, roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. Minses zegt dat de onrust in zijn gemeente toeneemt na de geweldsuitbarsting in Overasselt van dinsdag.

De dag na de schietpartij en de massale politie-inzet in Overasselt en omgeving gaat er een dreigvideo rond waar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Volgens verschillende media was G. het doelwit van het geweld. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen.

"Ik begrijp dat de impact door alles wat er is gebeurd en nog steeds gebeurt enorm is", schrijft Minses. "Ik vraag u zoveel mogelijk de rust en kalmte te bewaren en de adviezen van de hulpdiensten op te volgen."

Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken.