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Maersk laat containerschip uitrusten met rotorzeil

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 20:35
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LONDEN (ANP) - Scheepvaartconcern Maersk heeft een contract getekend om een groot containerschip voor het eerst uit te rusten met een soort zeil. Het Britse bedrijf Anemoi gaat een zogenoemd rotorzeil maken met een hoogte van 35 meter. Dat wordt volgend jaar voor een proef geplaatst op een containerschip en moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen.
De rotorzeilen van Anemoi lijken in de verste verte niet op traditionele zeilen. Het zeil ziet er meer uit als een grote cilindervormige toren.
Het in 2015 opgerichte Anemoi is gespecialiseerd in deze technologie die gebruikmaakt van wind om extra stuwkracht te genereren. Het bedrijf installeert gewoonlijk drie tot vijf rotorzeilen per schip, waarbij elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag bespaart en circa 3 ton aan CO2-uitstoot.
"De technologie is al getest in andere onderdelen van de scheepvaart, en we zien deze proef met Anemoi als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen", zegt Ole Graa Jakobsen, hoofd vloottechnologie bij het Deense Maersk.
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