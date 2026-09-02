Wasserijen vrezen meer stakingen na eerste actiedag FNV

GORINCHEM (ANP) - Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Volgens directeur van brancheorganisaties FTN en Netex, Arthur Linssen, verschilde de impact van een door FNV opgezette staking woensdag sterk per bedrijf, maar was in sommige gevallen sprake van "serieuze productieterugval". Ondernemers in de textielverzorgingsbranche vrezen dat komende dagen nog meer stakingen volgen.

FNV organiseerde een staking bij vijf wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. Volgens de vakbond legden zo'n vierhonderd mensen het werk neer uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao.

De werkgevers spreken van een kleine tweehonderd stakers. Linssen vindt dat de actie van woensdag daarmee enigszins meeviel. Hij is echter bang voor meer stakingen en heeft de indruk dat FNV de stakingen in de branche gebruikt om meer aandacht te krijgen in aanloop naar volgende week. Dan is er onder meer een staking in het openbaar vervoer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. FNV was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Extra en automatische prijscompensatie

De wasserijen storen zich eraan dat met FNV volgens hen niet te onderhandelen valt over een nieuwe cao. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag waren werkgevers daarom eensgezind, stelt Linssen. Ze besloten niet in te gaan op de laatste cao-eisen van FNV en kozen ervoor vast te houden aan een al bereikt cao-resultaat met CNV. Die bond legt dat resultaat momenteel aan zijn achterban voor.

Het cao-conflict met FNV draait onder meer over de loonsverhoging. FNV eist 6 procent extra en automatische prijscompensatie. Het met CNV bereikte resultaat betekent voor de meeste werknemers een loonstijging van 4,3 procent. Er werken 8000 tot 9000 mensen in de branche, bij zowel grote industriële wasserijen als kleinere wasserettes.