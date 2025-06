Burgemeester Jan van Zanen: Den Haag klaar voor NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Den Haag is klaar voor de NAVO-top van aankomende week, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen zaterdag desgevraagd. "Iedere dag vallen er meer puzzelstukjes op de goede plek, wij zijn er klaar voor en ik kijk ernaar uit", aldus Van Zanen die zaterdagochtend een kijkje nam bij een punt waar wijkbewoners van het gebied rond het World Forum kranten konden ophalen, omdat die tijdelijk niet bezorgd worden in het gebied.

"Wij staan strak, we zijn geoefend", zei de Haagse burgemeester verder over de voorbereiding. De gemeente is op alle scenario's voorbereid, al staat nog niet alles vast. "De ervaring leert wel dat er iedere dag nieuwe ontwikkelingen zijn, want dan komt er iemand later of eerder of Spanje vindt iets." Spanje verzet zich tegen de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump om uitgaven aan de NAVO te verhogen naar 5 procent.

De top is op dinsdag en woensdag. Er worden 45 staatshoofden en regeringsleiders verwacht en ongeveer 9000 bezoekers.