Timmermans 'ziet pijn' in partij over motie wapenembargo Israël

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans blijft bij de oproep van zijn fractie om tijdelijk geen wapens te leveren aan Israël, ook niet als die bedoeld zijn ter verdediging van burgers tegen raketaanvallen. De redenering daarachter is "sluitend" hield hij de PvdA-leden voor aan het begin van hun partijcongres. "Maar ik heb gezien wat dit aan pijn en verdriet heeft veroorzaakt", zei hij ook.

Partijleden die betogen dat een wapenstop tot onschuldige burgerslachtoffers kan leiden, volgen een redenering die "ook sluitend" is, erkende Timmermans. Daarom is het volgens hem belangrijk dat dit soort meningsverschillen binnen de partij worden besproken. "We gaan het gesprek aan en we komen er samen uit."

Kamerlid Kati Piri kreeg afgelopen week in de Tweede Kamer veel kritiek op haar motie die oproept tot een algeheel wapenembargo tegen Israël. Ook in de PvdA broeit het. Een groep leden, onder wie de oud-partijleiders Lodewijk Asscher, Job Cohen en Ad Melkert, wil dat het partijbestuur afstand neemt van de motie.