Burgemeester Katwijk verbiedt pro-Palestijnse demonstratie

KATWIJK (ANP) - De burgemeester van Katwijk heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Nieuwe Kerk op zondagavond 19.00 uur verboden uit vrees voor wanordelijkheden. Woensdag verstoorden honderden mensen een pro-Palestijns protest in de Zuid-Hollandse plaats. Een woordvoerder van de demonstranten laat weten dat ze alsnog van plan zijn om naar Katwijk te gaan.

"Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen week is de inschatting dat de openbare orde en veiligheid niet gegarandeerd kunnen worden", aldus burgemeester Cornelis Visser. "Door de incidenten en onrust van de afgelopen dagen kan ik de veiligheid van de demonstranten en onze inwoners onvoldoende garanderen."

De demonstratie werd zondag aan het begin van de middag aangemeld bij de gemeente. Dat was niet tijdig, aldus Visser.

Verbinding

De demonstranten willen met vlaggen en borden demonstreren en "de verbinding opzoeken" met Katwijkers door over de situatie in Gaza te praten. "We hopen op een gesprek", zo laat de woordvoerder weten.

Afgelopen woensdag ging het mis in Katwijk toen een groep mensen demonstreerde tegen een pro-Israëlviering van christenen bij de Nieuwe Kerk. De demonstranten werden belaagd door mensen van wie sommigen bivakmutsen droegen. De politie moest ingrijpen en de burgemeester kondigde een noodbevel af.