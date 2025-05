Motorcrosser Herlings boekt in Dutch Masters eerste seizoenszege

MARKELO (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen behaald. De vijfvoudig wereldkampioen won in Markelo de derde en laatste cross van de Dutch Masters. Hij won beide manches in de 500cc.

Herlings begon het seizoen later omdat hij langer de tijd nam om goed te herstellen van een knieoperatie. Hij sloeg de eerste drie grands prix in het wereldkampioenschap (MXGP) over en kon in de vijf waarin hij wel startte nog geen zege bijschrijven.

De Brabander rekende in Markelo twee keer af met de Fransman Romain Febvre, de huidige leider in het wereldkampioenschap. Febvre won wel de titel in de Dutch Masters, omdat Herlings de eerste wedstrijd in Harfsen in maart ontbrak.