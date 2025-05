Burgemeester: Kyiv geraakt door drone- en raketaanval

KYIV (ANP) - Volgens de burgemeester van Kyiv is de stad zaterdagochtend geraakt door een Russische drone- en raketaanval. "Explosies in de hoofdstad. De luchtafweer is geactiveerd. De stad en de regio worden gezamenlijk aangevallen door de vijand", schreef hij op Telegram.

Minstens acht mensen raakten gewond bij de "enorme" aanval, zei hij. Hij voegde eraan toe dat twee slachtoffers in het ziekenhuis zijn opgenomen en dat de anderen ter plaatse worden behandeld. De Oekraïense luchtmacht waarschuwde voor een aanval met ballistische raketten op de Oekraïense hoofdstad.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn vrijdag in de Oekraïense havenstad Odessa twee mensen omgekomen en raakten meerdere personen gewond door Russische raketten.

Het Russische leger zegt dat Oekraïne sinds dinsdag 788 drones en raketten op het land heeft afgevuurd, waarvan er 776 zijn neergeschoten.