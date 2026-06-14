ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vier Europese landen willen sancties tegen Iran opheffen

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 1:33
anp150626009 1
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben gezegd dat zij bereid zijn de sancties tegen Iran op te heffen. Dat schrijven de leiders van de vier landen in een gezamenlijke verklaring.
Zij zijn bereid de sancties op te heffen als reactie op maatregelen met betrekking tot het nucleaire programma van dat land, nadat de Verenigde Staten en Iran zondag een akkoord bereikten om hun conflict te beëindigen.
"Iran mag nooit kernwapens verwerven. We staan klaar om hiertoe samen te werken met de VS, Iran en het IAEA", aldus de vier landen. De landen spraken opnieuw hun volledige steun uit voor de stabiliteit, soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon en het belang van een stevig staakt-het-vuren.
Over de Straat van Hormuz meldt de verklaring dat "de dringende heropening" ervan met onvoorwaardelijke en onbeperkte vrije scheepvaart "van essentieel belang is".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

169481704_m

Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

anp140626080 1

Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

Loading