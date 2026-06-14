Vier Europese landen willen sancties tegen Iran opheffen

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben gezegd dat zij bereid zijn de sancties tegen Iran op te heffen. Dat schrijven de leiders van de vier landen in een gezamenlijke verklaring.

Zij zijn bereid de sancties op te heffen als reactie op maatregelen met betrekking tot het nucleaire programma van dat land, nadat de Verenigde Staten en Iran zondag een akkoord bereikten om hun conflict te beëindigen.

"Iran mag nooit kernwapens verwerven. We staan klaar om hiertoe samen te werken met de VS, Iran en het IAEA", aldus de vier landen. De landen spraken opnieuw hun volledige steun uit voor de stabiliteit, soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon en het belang van een stevig staakt-het-vuren.

Over de Straat van Hormuz meldt de verklaring dat "de dringende heropening" ervan met onvoorwaardelijke en onbeperkte vrije scheepvaart "van essentieel belang is".