Burgemeester Kyiv: Rusland treft tankstation en magazijn

Een drone zou dinsdagochtend een tankstation in de Oekraïense hoofdstad Kyiv hebben geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram. Bij de aanval raakte één persoon gewond en werd in een ander deel van de stad een magazijn getroffen, aldus Klytsjko.

Maandag zei de Amerikaanse president Donald Trump nog op zijn platform Truth Social dat Oekraïne en Rusland waren overeengekomen elkaars energie-infrastructuur niet als doelwit te kiezen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde vervolgens op X dat zijn land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dit ook doet.

Oekraïne heeft de laatste maanden talrijke Russische olieraffinaderijen aangevallen, terwijl ook Moskou de aanvallen op Oekraïense energiedoelen heeft opgevoerd.