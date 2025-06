Burgemeester Los Angeles veroordeelt aanhoudingen immigranten

LOS ANGELES (ANP) - Burgemeester Karen Bass van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië heeft vrijdag het optreden van immigratiedienst ICE tegen immigranten sterk veroordeeld.

Op X schreef ze: "Als burgemeester van een trotse stad van immigranten, die op zoveel manieren een bijdrage leveren aan onze stad, ben ik zeer boos over wat er is gebeurd. Deze tactieken zaaien terreur in onze gemeenschappen en schenden de basisprincipes van veiligheid in onze stad."

Amerikaanse media waaronder The Los Angeles Times en CBS News beschreven hoe medewerkers van ICE in verschillende delen van Los Angeles personen aanhielden op straat en geboeid afvoerden. Voorbijgangers protesteerden en filmden met hun telefoons.

Burgemeester Bass zei in nauw contact te staan met immigrantenorganisaties en sloot op X af met "We zullen dit niet tolereren."

Politiechef Jim McDonnell van Los Angeles zei tegen CBS News dat de politie niet bij de operatie van ICE is betrokken en niet zal meewerken aan deportaties.