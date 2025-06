Trump mag van rechter AP toegang weigeren tot Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump mag van het hof van beroep persbureau AP de toegang tot bepaalde media-evenementen in het Witte Huis ontzeggen. Daarmee gaat het hof in tegen een beslissing van een rechter, die op 8 april bepaalde dat de AP-journalisten toegang moesten krijgen tot het Witte Huis en Air Force One, het presidentiële vliegtuig.

Trump ontzegde AP de toegang toen het persbureau niet bereid bleek de naamsverandering van Golf van Mexico naar Golf van Amerika, die Trump invoerde, over te nemen. AP stapte naar de rechter met het argument dat de vrijheid van meningsuiting was aangetast.

Trump vierde de uitspraak op Truth Social met de woorden "Grote overwinning op AP vandaag".