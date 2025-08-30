ECONOMIE
Burgemeester Marcouch: onveiligheid vrouwen vraagt om offensief

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 23:17
anp300825150 1
ARNHEM (ANP) - Het bestrijden van onveiligheid van vrouwen op straat vraagt om een offensief, een mentaliteitsverandering. Dat zei de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zaterdagavond na een fietstocht van Dolle Mina door zijn stad.
Arnhem is een van de minstens vijftien steden waar zaterdagavond en -nacht zo'n fietstocht wordt gehouden, onder de noemer 'Wij eisen de nacht op'. In de Gelderse hoofdstad deden tussen de 100 en 150 mensen mee, "vrouwen en mannen, jong en oud", aldus Marcouch. Hij fietste zelf de 5 kilometer lange route mee en zag "veel support langs de weg. Het leeft!"
Onveiligheid en (seksueel) geweld tegen vrouwen is "een hardnekkig probleem, een mannenprobleem, een samenlevingsprobleem" dat moet worden opgelost. "We kunnen niet tegen onze dochters zeggen: het gaat nog twintig jaar duren", zegt hij. "De openbare ruimte is van ons allemaal."
