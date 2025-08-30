ECONOMIE
Man (61) uit Lochem aangehouden voor bedreiging BBB in Telegraaf

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 22:21
LOCHEM (ANP) - De politie heeft een 61-jarige man uit het Gelderse Lochem aangehouden voor bedreigingen die zijn geuit aan onder meer het adres van de BBB. In De Telegraaf verscheen zaterdag een artikel waarin een radicale dierenrechtenactivist dreigde het partijbureau in brand te steken. De politie laat weten verder onderzoek te doen naar de aard van de bedreigingen.
"Caroline van der Plas doen we niks, maar dat kantoor van die partij komt aan de beurt. De fik erin", citeerde De Telegraaf de man. BBB-kopstukken reageerden kwaad op de uitspraken. Op X meldde de BBB eerder op de zaterdag aangifte te hebben gedaan. Fractieleider Van der Plas sprak van terrorisme en wilde dat de man zaterdag nog aangehouden zou worden.
