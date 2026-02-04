Burgemeester Mark Boumans volgt Halsema op als beste bestuurder

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem is gekozen tot de beste lokale bestuurder van 2025. Bestuurders en politici die hem nomineerden, omschreven hem als "communicatief sterk en daadkrachtig", meldt vakblad Binnenlands Bestuur dat de verkiezing voor de zeventiende keer organiseerde.

Ook zien ze in hem "een bestuurder die stelling durft te nemen, ook op landelijk gevoelige dossiers". Daarbij is hij toegankelijk en effectief in zijn handelen, zo werd geoordeeld.

Boumans ontving de prijs uit handen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die vorig jaar won.

Heemraad

Jaimy van Dijk, wethouder in de gemeente Brunssum, is uitgeroepen tot de beste bestuurder van een kleine gemeente. Hij heeft zich "getoond als een deskundige, eerlijke en integere bestuurder".

Beste Jonge Bestuurder is heemraad Wessel de Beer van het waterschap Brabantse Delta. Zijn "openheid en het gemak waarmee hij als jonge bestuurder vertrouwen wekt binnen het waterschap" werden onder meer genoemd als kwaliteiten.