Trump: hoogste leider van Iran moet zich grote zorgen maken

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 21:51
WASHINGTON (ANP) - De hoogste leider van Iran moet zich grote zorgen maken, heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een interview met NBC News. De president dreigt al langer met geweld en heeft ook schepen en gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten gestuurd.
"Ik zou zeggen dat hij zich grote zorgen moet maken, ja", zei Trump desgevraagd. "Zoals u weet zijn ze met ons in onderhandeling." Waarover de Iraanse ayatollah Ali Khamenei zich precies zorgen zou moeten maken, liet Trump in het midden. Wel zei hij dat activisten in Iran nog altijd kunnen rekenen op Amerikaanse steun en dat het kernprogramma niet opnieuw mag worden opgestart.
Volgens Trump was vrede in het Midden-Oosten onmogelijk, omdat Iran snel een kernwapen dreigde te ontwikkelen. Die dreiging is volgens hem in juni weggenomen met de aanvallen met Amerikaanse vliegtuigen op nucleaire installaties in het land. Als het kernprogramma toch weer wordt hervat, volgen daarom volgens Trump nieuwe aanvallen.
