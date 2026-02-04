Zelensky: 55.000 Oekraïense soldaten omgekomen in oorlog

KYIV (ANP/AFP) - Ongeveer 55.000 Oekraïense soldaten zijn sinds het begin van de oorlog tegen Rusland omgekomen, meldt president Volodymyr Zelensky in een interview met tv-zender France 2. Volgens hem wordt daarnaast ook een groot aantal mensen vermist. Oekraïne brengt normaal gesproken nauwelijks cijfers naar buiten over het aantal slachtoffers in de oorlog.

De Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies schatte vorige week nog dat er sinds februari 2022 ongeveer 600.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen, gewondgeraakt of vermist. Aan de Russische kant zou dat aantal op 1,2 miljoen liggen. Het Kremlin ontkende de schatting en stelde dat dit soort rapporten niet betrouwbaar zijn. Bewijs of een ander aantal gaf Rusland niet.