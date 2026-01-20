Spoorbedrijf beperkt snelheid op HSL-traject Madrid-Barcelona

MADRID (ANP/RTR) - Het Spaanse spoorwegbedrijf Adif heeft bepaald dat hogesnelheidstreinen op een deel van het traject Madrid-Barcelona tijdelijk langzamer moeten rijden. Het gaat om in totaal 150 kilometer spoor. Volgens het spoorbedrijf zijn er problemen met het spoor ontdekt. Dinsdagavond worden de trajectdelen onderworpen aan inspectie, waarna Adif hoopt de snelheidsbeperking te kunnen intrekken.

Bij een treinbotsing zondag ten zuiden van Madrid kwamen tientallen mensen om. Hoewel het definitieve dodental nog niet is vastgesteld, zijn al zeker 41 sterfgevallen gemeld. Meer dan 150 personen raakten gewond. De oorzaak van de botsing ter hoogte van Adamuz is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.