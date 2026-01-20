ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spoorbedrijf beperkt snelheid op HSL-traject Madrid-Barcelona

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 18:04
anp200126204 1
MADRID (ANP/RTR) - Het Spaanse spoorwegbedrijf Adif heeft bepaald dat hogesnelheidstreinen op een deel van het traject Madrid-Barcelona tijdelijk langzamer moeten rijden. Het gaat om in totaal 150 kilometer spoor. Volgens het spoorbedrijf zijn er problemen met het spoor ontdekt. Dinsdagavond worden de trajectdelen onderworpen aan inspectie, waarna Adif hoopt de snelheidsbeperking te kunnen intrekken.
Bij een treinbotsing zondag ten zuiden van Madrid kwamen tientallen mensen om. Hoewel het definitieve dodental nog niet is vastgesteld, zijn al zeker 41 sterfgevallen gemeld. Meer dan 150 personen raakten gewond. De oorzaak van de botsing ter hoogte van Adamuz is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

Loading