Burgemeester Moerdijk: verkiezingen gingen ook over toekomst dorp

ZEVENBERGEN (ANP) - De toekomst van het Brabantse dorp Moerdijk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Het was bij veel partijen een verkiezingsitem, dus het zal ongetwijfeld hebben meegespeeld bij het stemmen", zei Moerkerke op de verkiezingsavond in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in november in met het voorstel om het dorp met ruim 1100 inwoners te laten verdwijnen, om ruimte te maken voor de uitbreiding van het haven- en industriecomplex. De provincie Noord-Brabant en het Rijk zouden ook een voorlopige keuze maken, maar zij hebben dat uitgesteld naar juni. Een definitief besluit over de Powerport-plannen, vooral energieprojecten, valt pas over een aantal jaar.

Iets meer dan 50 procent van de ruim 30.000 kiesgerechtigden in Moerdijk, een gemeente met elf kernen, heeft gestemd. Vier jaar geleden ging bijna 47 procent van de inwoners naar de stembus. "In het dorp Moerdijk is de toekomst van die plaats natuurlijk dagelijks hét topic. In de andere kernen speelt dat veel minder", aldus de burgemeester.

Hoop op duidelijkheid

Van de tien partijen die op de kieslijst stonden, zijn alleen Onafhankelijk Moerdijk, Moerdijk Vooruit! en Forum voor Democratie tegen het laten verdwijnen van het dorp. Die laatste twee partijen deden voor het eerst mee aan de verkiezingen in deze gemeente.

VVD-lijsttrekker Danny Dingemans, die als wethouder over het Powerport-dossier gaat, hoopt dat de inwoners van Moerdijk in juni duidelijkheid krijgen over hun toekomst. "Maar dat betekent niet dat het dan klaar is. Dan begint het eigenlijk pas. Er volgen nog een heleboel stappen waarover de nieuwe gemeenteraad in de komende jaren nog veel zal praten", aldus Dingemans.