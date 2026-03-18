Jetten feliciteert lokale partijen, houdt hoop voor D66

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:40
BREDA (ANP) - Premier Rob Jetten heeft op een uitslagenavond van zijn partij in Breda lokale partijen gefeliciteerd met hun winst. Op basis van exitpolls en voorlopige uitslagen lijken lokale partijen, zoals Hart voor Den Haag, wederom te winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Jetten hebben veel van die partijen "knappe campagnes" gevoerd. Hij wenst ze succes met hun werk de komende jaren.
Jetten is ook hoopvol dat zijn eigen partij een goede avond gaat beleven. "Volgens de eerste signalen blijft D66 heel netjes gelijk. Maar er zijn ook positieve signalen uit bijvoorbeeld Den Bosch, daar hebben wij onze eerste voorspelde winst."
Hij had het ook over de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Zij beloofde van de Euromast te abseilen als de opkomst hoger ligt dan bij de vorige verkiezingen. Dat is gelukt. Jetten sloot zich bij die belofte aan, mocht de landelijke opkomst hoger liggen. "Ik hoor signalen dat die opkomst inderdaad hoger ligt. Daar gaan we." Later erkende hij hoogtevrees te hebben.
Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

