CDA-leider Bontenbal 'met blij gemoed' de avond en nacht in

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal gaat "met een blij gemoed de avond en nacht in". Hij ziet zijn partij in veel plaatsen op zijn minst stabiel blijven bij de gemeenteraadsverkiezingen, en op sommige plekken zelfs de grootste worden. "Ik vind dat een prachtige uitslag."

In een toespraak op de uitslagenavond van het CDA wees Bontenbal op de moeilijke periode die zijn partij heeft doorgemaakt. Pas bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar kwam een einde aan een lange reeks verkiezingsnederlagen. "Dit hadden we vier jaar geleden niet durven dromen."

Toen Bontenbal zijn toespraak hield, waren er nog amper uitslagen binnen.