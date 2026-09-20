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Burgemeester Moskou: droneaanvallen moeten verkiezingen verstoren

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 7:52
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MOSKOU (ANP/AFP) - De burgemeester van Moskou stelt dat grote droneaanvallen op zijn land verband houden met de parlementsverkiezingen. "De ongekende aanval was overduidelijk gepland met als doel om de verkiezingen te ontwrichten. De vijand is er niet in geslaagd", schreef Sergej Sobjanin in een bericht op Telegram.
Burgemeester Sobjanin stelde dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept, waarvan er honderden richting zijn stad vlogen. Gouverneur Andrej Vorobjov van de regio Moskou meldde dat zeker twee personen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt.
Oekraïne gebruikt drones om Rusland aan te vallen en bestookt dan vaak doelen waarmee het de Russische economie raakt. In Rusland wordt sinds vrijdag ook gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. Een anti-oorlogspartij mocht niet meedoen. Zondag is de laatste dag waarop gestemd kan worden.
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