Burgemeester München: Oktoberfest weer open

MÜNCHEN (ANP) - Het Oktoberfest in München opent tegen 17.30 uur de deuren. Dat zegt de burgemeester van die stad, nadat het Duitse meerdaagse bierfeest eerder urenlang niet kon openen vanwege politieonderzoek.

Vroeg in de ochtend brak brand uit in een woning in het noorden van de Zuid-Duitse stad. Ook werden knallen en explosies gehoord. Volgens de politie verwondde de vermoedelijke dader, een 57-jarige man uit Starnberg, daarbij zijn 81-jarige moeder en 21-jarige dochter, om vervolgens zelfmoord te plegen in de buurt van een nabijgelegen meer. Ook werden boobytraps aangetroffen in de bewuste woning en een explosief in zijn rugzak.

Omdat aanvankelijk werd vermoed dat het voorval verband zou houden met het Oktoberfest dat deze weken gehouden wordt in de stad, werd het terrein uit voorzorg dichtgehouden. Op de plaats delict werd een briefje aangetroffen met daarop een "niet-specifieke" dreiging gericht tegen het Duitse bierfeest.