Linkse partijen steunen pamflet tegen extreemrechts met PVV niet

Partijen raken het niet eens over een gezamenlijke verklaring om extreemrechts geweld te veroordelen. Linkse partijen willen niet met rechtse partijen als FVD en PVV onder een pamflet van de ChristenUnie.

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en DENK noemen het ongeloofwaardig dat ook FVD en PVV onder de verklaring staan. Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 vindt dat op deze manier complottheorieën van Gideon van Meijeren (FVD) dat het extreemlinkse Antifa en de politie het geweld zouden hebben uitgelokt, worden witgewassen. Ook eerdere uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over het niet accepteren van democratische beslissingen zijn een reden om niet te tekenen voor Paternotte.

Mirjam Bikker van ChristenUnie zette de verklaring op en hoopte dat alle partijen zouden tekenen. Bij Goedemorgen Nederland zei ze het jammer te vinden dat niet alle partijen samen onder de verklaring willen staan, omdat ze juist een gezamenlijke boodschap wilde uitstralen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de rechts-extremistische rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. Bikker wilde met deze verklaring laten zien dat de politiek één blok vormt tegen extremisme.

GroenLinks-PvdA sluit zich aan bij de woorden van Paternotte en noemt het ongeloofwaardig. "Na jarenlang ophitsen en opzetten van groepen mensen, is het niet voldoende om extreemrechts politiek geweld te veroordelen. Dan moet er gestopt worden met het verspreiden van de ideeën die leiden tot het geweld."

Jimmy Dijk van de SP wil ook niet met de VVD onder de verklaring staan. "We gaan niet onder een manifest waar zowel de makers van de voedingsbodem voor deze problematiek, als de aanjagers ervan onder staan. Dan hebben we het over de VVD die jarenlang de sociale zekerheid onder de voeten van mensen heeft weggeslagen en zo een voedingsbodem heeft gecreëerd waardoor de PVV mensen kon verdelen en opjutten."

"Extreemrechtse antisemitische hordes zijn opgehitst door onder meer de PVV en FVD", staat in een reactie van PvdD. "En zij proberen nu hun straatje schoon te vegen. Vanzelfsprekend werken wij daar niet aan mee". DENK zegt niet onder een verklaring te willen met "partijen die rechts-extremistisch en racistisch zijn. Vandaar dat we het ook niet hebben mede-ondertekend."