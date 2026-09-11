ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester noemt stadionverboden Feyenoord een stap voorwaarts

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:11
anp110926108 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door voetbalclub Feyenoord "een stap voorwaarts". In totaal deelt de club 47 straffen uit voor het gooien van vuurwerk.
Volgens de burgemeester is het belangrijk om "een signaal af te geven" door zo'n grote groep te straffen: "Je geeft aan dat je het niet accepteert, dat je er niet meer mee wegkomt. Feyenoord heeft hiermee forse stappen gezet, en dat waardeer ik enorm."
Schouten zegt namens de gemeente "schouder aan schouder te staan" met de club om een streep te zetten door wanordelijkheden. Het gooien van vuurwerk bij Cambuur noemde ze "verschrikkelijk".
De straf wordt uitgedeeld aan personen die betrokken waren bij het gooien van vuurwerk naar een thuisvak tijdens de wedstrijd in Leeuwarden op 23 augustus. Zeven mensen raakten gewond, maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

Loading