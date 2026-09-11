Nepal schat kosten wederopbouw op 4,1 miljard euro

KATHMANDU (ANP/AFP) - Nepal schat dat ruim 4,1 miljard euro nodig is voor de wederopbouw van het door overstromingen getroffen gebied in het land. Door het natuurgeweld van eind augustus zijn in Nepal zeker 1385 doden gevallen.

Er worden nog 5130 mensen vermist. Er vielen ook slachtoffers net over de grens in Tibet. De Chinese staatsmedia hebben het over 43 doden en 519 vermisten. Sinds de overstromingen in het Himalayagebied zijn ook twee Nederlandse toeristen vermist.

Ruim drie weken later wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week.

De overstromingen gingen gepaard met enorme verwoestingen. Duizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde journalisten vrijdag dat miljarden euro's nodig zijn voor de wederopbouw, waarvan 50 miljoen voor de komende zes maanden.