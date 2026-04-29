Burgemeester Nunspeet: klaar voor evacuatie als het moet om brand

'T HARDE (ANP) - De gemeente Nunspeet is voorbereid op een eventuele evacuatie van bewoners als de brand op het militaire oefenterrein ASK bij 't Harde zich uitbreidt. Dat zegt burgemeester Céline Blom van Nunspeet. In de naburige gemeente Elburg is opvang ingericht, mocht het zover komen.

De brand ontstond op het gebied van de gemeente Elburg, maar vanwege de stand van de wind trekt het vuur de kant van Nunspeet op en is de rookoverlast ook vooral daar. Mensen zijn gewaarschuwd voor de rook en moeten hun ramen en deuren dichtdoen, aldus Blom. Ook vraagt ze mensen niet naar de brand te komen kijken. De toegangswegen zijn afgesloten.

De twee gemeenten hebben woensdag intensief overleg over de brand, legt burgemeester van Elburg Harm-Jan van Schaik uit. In overleg is dus ook een opvanglocatie ingericht voor eventuele evacués, "als dat helaas moet", zegt Blom.

Het vuur op het schietterrein van Defensie ontstond woensdag tijdens een oefening. Of de brand ook is ontstaan door de oefening is nog onduidelijk.