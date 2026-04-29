ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Nunspeet: klaar voor evacuatie als het moet om brand

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 19:14
anp290426191 1
'T HARDE (ANP) - De gemeente Nunspeet is voorbereid op een eventuele evacuatie van bewoners als de brand op het militaire oefenterrein ASK bij 't Harde zich uitbreidt. Dat zegt burgemeester Céline Blom van Nunspeet. In de naburige gemeente Elburg is opvang ingericht, mocht het zover komen.
De brand ontstond op het gebied van de gemeente Elburg, maar vanwege de stand van de wind trekt het vuur de kant van Nunspeet op en is de rookoverlast ook vooral daar. Mensen zijn gewaarschuwd voor de rook en moeten hun ramen en deuren dichtdoen, aldus Blom. Ook vraagt ze mensen niet naar de brand te komen kijken. De toegangswegen zijn afgesloten.
De twee gemeenten hebben woensdag intensief overleg over de brand, legt burgemeester van Elburg Harm-Jan van Schaik uit. In overleg is dus ook een opvanglocatie ingericht voor eventuele evacués, "als dat helaas moet", zegt Blom.
Het vuur op het schietterrein van Defensie ontstond woensdag tijdens een oefening. Of de brand ook is ontstaan door de oefening is nog onduidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

IMG_3712

Megalomania: Trump laat zijn foto op Amerikaanse paspoorten plaatsen

Loading