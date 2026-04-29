ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rookpluim natuurbrand Veluwe bereikt Engeland

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 19:16
DE BILT (ANP) - De rook van de grote natuurbrand op de Veluwe heeft ook Engeland bereikt. Op satellietbeelden is zichtbaar dat de rookpluim over Norwich trekt. Rond 17.00 uur was de pluim duidelijk voor de kust van Engeland te zien.
De rook trok vanuit 't Harde richting het westen en was tot in Amsterdam en Den Haag te zien. In een groot deel van het land was de brand ook te ruiken.
Volgens het KNMI komt het vaker voor dat bij grote natuurbranden een rookpluim over een groot gebied trekt. Dat heeft onder meer te maken met de wind, de grootte van de brand en zogenoemde inversie. Daarbij neemt de temperatuur met hoogte toe in plaats van af. "Dit werkt als een soort deksel waar de rook tegenaan botst. De pluim wordt dan afgekapt en spreidt vervolgens zijwaarts uit", legt een woordvoerder uit. Ook de vegetatie speelt een rol. Rook kan zich tot meer dan 100 kilometer verspreiden.
Om mensen te waarschuwen, verstuurden meerdere veiligheidsregio's een NL-Alert.
loading

Loading