Burgemeester op feestweek Abcoude: plek voor samenkomst

ABCOUDE (ANP) - De feestweek in Abcoude is na de dood van de 17-jarige dorpsgenoot Lisa een plek waar inwoners samen kunnen komen om er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat zei burgemeester Maarten Divendal van de gemeente De Ronde Venen, waar Abcoude onder valt, dinsdagavond vanaf het evenemententerrein.

Het programma van de feestweek is aangepast en op de eerste avond wordt om 22.00 uur een minuut stilte gehouden, gevolgd door het twee minuten luiden van de kerkklokken in het dorp. Ook is de kermis kleiner en wordt de muziek aangepast.

"Natuurlijk hebben we ook gesproken over het niet laten doorgaan van de feestweek, maar dat is niet de oplossing als je een ontmoeting wilt creëren en die mogelijkheid wilt bieden", aldus de burgemeester. "Ook de familie heeft laten weten het goed te vinden hoe iedereen meeleeft en hoe er wordt meegedacht."

Verbonden

Volgens Divendal "bestaat er geen blauwdruk voor rouwen". "We hebben met elkaar besproken wat een fatsoenlijke manier is om recht te doen aan deze afschuwelijke situatie, maar ook aan een dorpstraditie met al meer dan 100 jaar in de laatste week van augustus een feest."

De burgemeester denkt dat er vast mensen zijn die zich hier niet in kunnen vinden. "Maar op deze manier denken wij en alle betrokken partijen dat we met elkaar een modus hebben gevonden die past bij onze gemeenschap."

De dood van het meisje heeft veel impact. "In een dorp als Abcoude kent iedereen elkaar eigenlijk wel", weet Divendal. "Er zijn allerlei mensen die zich verbonden voelen met de familie en met het afschuwelijke leed dat ze doormaken."