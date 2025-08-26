ECONOMIE
VN creëren adviesorgaan over kunstmatige intelligentie

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 21:24
NEW YORK (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben een adviesorgaan opgericht over kunstmatige intelligentie (AI). Lidstaten maakten zich zorgen over de snelle ontwikkeling van de technologie en hadden om zo'n instantie gevraagd.
De Algemene Vergadering van de VN stemde dinsdag in met het opzetten van het zogeheten Onafhankelijk Internationaal Wetenschappelijk Panel over Kunstmatige Intelligentie. Het is de bedoeling dat veertig experts en wetenschappers daarin zitting nemen om te sparren met regeringen over het gebruik van AI.
Sommige landen vrezen dat AI een bedreiging kan vormen voor de democratie en de mensenrechten. De leden van het panel zullen onder meer analyses maken van de kansen en de risico's van de technologie en de impact op de samenleving. Ook zullen ze kijken naar de internationale samenwerking rond AI.
De eerste sessie van het panel zal volgend jaar zijn tijdens een AI-top in Genève.
