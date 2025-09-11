ECONOMIE
Burgemeester Rome wil binnen vijf jaar zwemmers in de Tiber

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 12:22
anp110925109 1
ROME (ANP/RTR) - De burgemeester van Rome wil de Tiber binnen vijf jaar openstellen voor zwemmers. Zwemmen in de rivier die door de Italiaanse hoofdstad stroomt, is al jaren niet toegestaan.
De eerste beperkingen op zwemmen in de Tiber werden opgelegd in de jaren 60. Dat was vanwege vervuiling van het water.
Burgemeester Roberto Gualtieri zei op de Wereldtentoonstelling in Japan dat er een werkgroep is opgericht om te werken aan het "volledig haalbare plan" om binnen vijf jaar weer te kunnen zwemmen in de Tiber.
De kosten zijn nog niet bekend, maar die zullen volgens Gualtieri lager uitvallen dan de 1,4 miljard euro voor het schoonmaken van de Seine in Parijs, omdat de Tiber minder vervuild is. De Franse hoofdstad stelde de Seine dit jaar open voor zwemmers na een verbod van ruim een eeuw.
