Burgemeester Schouten vraagt aandacht voor veiligheid op straat

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam vraagt op Koningsnacht aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat. Op sociale media steunt Schouten de actie van de politie die zondag in het centrum van Rotterdam oranje armbandjes uitdeelt met de tekst 'Laat vrouwen veilig thuiskomen'.

"Dat is niet alleen een zaak van de politie, maar van de samenleving als geheel", zegt Schouten op Instagram. "Want veiligheid is een basisvoorwaarde om vrij te kunnen leven, juist voor vrouwen. Het is belangrijk dat we er allemaal voor opstaan. Maar ook dat we zeggen dat het onacceptabel is als vrouwen en meisjes niet meer veilig over straat kunnen."

Schouten doet een beroep op de Rotterdammers. "We hebben ook uw hulp nodig. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat vrouwen 's avonds veilig over straat kunnen. En dat ze niet hoeven na te denken over hoe ze zich gedragen of hoe ze zich kleden. Want uiteindelijk is veiligheid voor ons allemaal belangrijk."

Met de campagne hoopt de politie eveneens op tips om de moord op Mariska Klompenhouwer op te lossen. Ze werd op 35-jarige leeftijd op de dag voor Koninginnedag 2001 na een avondje uit in Rotterdam dood gevonden op het parkeerterrein bij Ahoy. Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de gouden tip verhoogd naar 25.000 euro.