Burgemeester Terneuzen vertrekt definitief na ruzie over azc

TERNEUZEN (ANP) - Erik van Merrienboer vertrekt definitief als burgemeester van Terneuzen. De provincie gaat op zoek naar een waarnemer. Dat heeft de commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, dinsdagavond laat gezegd na een besloten vergadering van de gemeenteraad van Terneuzen.

Van Merrienboer stapte vorige maand op. De wethouders willen, op advies van de gemeenteraad, geen vergunning verstrekken voor de komst van een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad had vorig jaar nog wel voor de komst van een opvang gestemd, en volgens Van Merrienboer zou de gemeente de wet overtreden door een vergunning te weigeren.

De Jonge had Van Merrienboer eerder gevraagd om terug te komen op zijn besluit om te vertrekken, maar hij bleef toen bij zijn beslissing. Van Merrienboer ontbrak ook bij de vergadering dinsdag.

De commissaris overlegt donderdag met de fractievoorzitters en de wethouders. Zij kunnen dan aangeven waar een waarnemend burgemeester volgens hen aan zou moeten voldoen. Op 16 december wil De Jonge een kandidaat voordragen. Die zou begin volgend jaar aan de slag moeten gaan.