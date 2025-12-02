Kremlin na gesprekken met VS: vrede in Oekraïne niet dichterbij

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en de Verenigde Staten hebben geen compromis bereikt over vrede in Oekraïne, en "vrede is niet dichterbij, maar ook niet verder weg". Dat zei Kremlin-functionaris Joeri Oesjakov na afloop van gesprekken die de Russische president Vladimir Poetin in Moskou voerde met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump.

Tijdens het urenlange overleg werd gesproken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De VS hebben daar een voorzet voor gedaan waar sindsdien aan is geschaafd, onder meer omdat van Europese landen en uit Oekraïne kritiek kwam dat het plan te veel toegaf aan de Russen.

Oesjakov merkte op dat de partijen er niet in zijn geslaagd een compromis te bereiken over een van de moeilijkste kwesties: territoriale geschillen tussen Oekraïne en Rusland. "Maar er zijn wel enkele Amerikaanse oplossingen te bespreken", aldus Oesjakov, zonder die oplossingen te benoemen.