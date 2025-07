Burgemeester: Tomorrowland annuleren is laatste wat we willen

BOOM (ANP) - Het festival Tomorrowland volledig annuleren is "het laatste wat we willen doen", zei de burgemeester van Rumst, Jurgen Callaerts, tegen de VRT. Donderdagmiddag is er overleg met de lokale autoriteiten over hoe het festival verder moet, nadat het hoofdpodium woensdag volledig was afgebrand.

Bij het overleg zijn ook de burgemeesters van de betrokken gemeenten Rumst en Boom aanwezig. Het populaire dancefestival vindt plaats in Boom, maar de bijbehorende camping ligt in het aangrenzende Rumst. Beide gemeenten liggen net onder Antwerpen.

De burgemeester van Boom, Jeroen Baert, keerde terug van vakantie toen hij het nieuws over de brand hoorde. "Ik heb meteen de beslissing genomen om naar huis te gaan. Dit is natuurlijk een rampscenario. Maar al bij al ben ik dankbaar dat dit niet tijdens het festival zelf is gebeurd en dat er geen slachtoffers zijn", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Baert heeft nog hoop dat de organisatie een geslaagde editie van Tomorrowland kan neerzetten. "Ik geloof in de veerkracht van de organisatie om in samenwerking met de overheid een goede oplossing te vinden."