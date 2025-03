Burgemeester van Tiel stapt per direct op

TIEL (ANP) - Burgemeester Frank van der Meijden van Tiel stopt per direct met zijn functie. Dat heeft hij woensdagavond aan het begin van de raadsvergadering bekendgemaakt.

Van der Meijden is sinds 15 februari 2024 burgemeester van de Gelderse stad. Sindsdien zijn volgens hem criminaliteit en overlast aangepakt en "is Tiel een stukje veiliger en rustiger geworden". Toch vertrekt hij nu omdat hij voelt dat zijn bestuursstijl "schuurt met de bestuursstijl in Tiel. Dit staat de effectiviteit van zowel mij als van het gemeentebestuur van Tiel in de weg. Als ik dat zou negeren doe ik u tekort, en doe ik mijzelf tekort."

De komende tijd wordt Van der Meijden vervangen door de locoburgemeester en vicevoorzitter van de gemeenteraad. Zodra een waarnemend burgemeester is aangesteld, naar verwachting over enkele weken, zal Van der Meijden zijn taken overdragen.