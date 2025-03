Swiatek uitgeschakeld in Miami door nummer 140 van de wereld Eala

MIAMI (ANP) - De Poolse tennisster Iga Swiatek is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het toernooi in Miami. De nummer 2 van de wereld ging in twee sets onderuit tegen Alexandra Eala uit de Filipijnen, de nummer 140 van de wereld: 2-6 5-7.

De 23-jarige Swiatek, die het hoog aangeschreven toernooi in 2022 won, opende de partij nog met een break op de service van Eala, maar de Poolse leverde vervolgens vier keer haar eigen opslagbeurt in en verloor de eerste set met 6-2. In het tweede bedrijf leverden beide speelsters keer op keer hun servicegame in, maar Eala wist tegen het einde van de set Swiatek toch weer op haar service af te troeven en won met 7-5.

Swiatek genoot extra beveiliging op het toernooi nadat een toeschouwer haar tijdens een training had lastiggevallen.