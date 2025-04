Burgemeester verbiedt meeste paasvuren in Emmen om droogte

EMMEN (ANP) - Als gevolg van de droogte kunnen de meeste paasvuren in Emmen niet doorgaan. Burgemeester Eric van Oosterhout heeft besloten toestemming te geven voor vier van de dertien geplande paasvuren in de Drentse gemeente. Die moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

"Ik begrijp dat dit voor veel organisaties een hard gelag is. Ze hadden zich verheugd op een mooi paasvuur, maar de droogte is zo extreem dat doorgang in verband met de veiligheid op negen locaties niet verantwoord is", zegt de burgemeester. De gemeente wil organisaties die de paasbulten al hadden opgebouwd financieel tegemoetkomen.

De paasvuren die wel doorgaan, zijn in Nieuw-Schoonebeek, Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum en Emmen. Deze moeten op minimaal een kilometer afstand zijn van brandgevaarlijke objecten, zoals rietgedekte panden. Voor nabijgelegen natuurgebieden of bosschages geldt een afstand van 500 meter. Verder moet de ondergrond aan bepaalde voorwaarden voldoen en moeten de organisatoren voldoende bluswater regelen. De burgemeester adviseert zijn collega's in Drenthe dezelfde lijn te volgen.

Andere paasvuren

Het paasvuur in het Groningse Wedde is ook afgelast. De veiligheidsregio waarschuwt vanwege de droogte voor een verhoogd risico op natuurbranden. "Ook wij als stichting willen niet het risico lopen op een natuurbrand waarvan de gevolgen niet zijn te overzien", schrijft de organisatie achter het paasvuur, dat op Eerste Paasdag stond gepland, op Facebook.

De gemeente De Fryske Marren maakte vorige week al bekend dat er dit jaar geen paasvuren zijn toegestaan. Door de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand groter, meldt de gemeente op de website.

Overige gemeenten

De gemeenten Borne, Enschede, Dinkelland en Tubbergen hebben nog geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van de paasvuren in de gemeente, laten ze aan het ANP weten.

De gemeente Rijssen-Holten, waar ook het paasvuur in Espelo is, kijkt het ook nog even aan. Volgens een woordvoerder volgt de brandweer de situatie op de voet. "Als het weer zo blijft, is er wel een grote kans dat het niet doorgaat of dat het wordt uitgesteld." Volgens de regionale zender Oost beginnen de paasvuurbouwers een week later, omdat ze het door de aanhoudende droogte nog niet aandurven.

In de gemeente Haaksbergen gaan de drie paasvuren volgens een woordvoerder in principe door, waaronder die in Buurse. Volgens hem moet de wind dan niet verkeerd staan.