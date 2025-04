Nooit meer spetters op je broek: wetenschappers lossen eeuwenoud plasprobleem op met wiskundige precisie

Plassen zonder spetters lijkt simpel, maar voor veel mannen is het dat allerminst. Een verkeerde hoek en je broek, schoenen of de vloer kunnen het bekopen. Maar dat zou binnenkort verleden tijd kunnen zijn, dankzij een nieuw urinoir-ontwerp dat is gebaseerd op pure wiskunde.

De wiskundigen Zhao Pan en Kaveeshan Thurairajah hebben met wetenschappelijke precisie het perfecte urinoir uitgedokterd. Hun geheime ingrediënt? Een specifieke hoek van dertig graden of minder waaronder de urinestraal het porselein raakt.

Met deze kennis ontwierpen ze twee eigenaardig uitziende nieuwe modellen: de 'Cornucopia' en de 'Nautilus'. Vooral de Nautilus springt eruit omdat deze voor iedereen, van klein tot groot en ook voor rolstoelgebruikers, spatvrij werkt.

Miljoen liter urine

Als alle openbare urinoirs in de Verenigde Staten vervangen zouden worden door dit slimme ontwerp, zou dat dagelijks een miljoen liter (!) urine schelen die nu nog naast de pot belandt. Dat concluderen de wetenschappers in hun onderzoek.

Het huidige urinoir-design stamt nog uit het begin van de vorige eeuw. Het is inmiddels niet meer weg te denken. Maar na ruim honderd jaar lijkt er eindelijk een fris ontwerp aan te komen dat zowel hygiënischer als gebruiksvriendelijker is.

Bron: Eurekalert