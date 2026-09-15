Burgemeester verlengt gebiedsverbod voor bewoner huis Overasselt

OVERASSELT (ANP) - Het gebiedsverbod voor een van de bewoners van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt wordt met drie maanden verlengd. Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen, waar Overasselt bij hoort, hoopt met de maatregel bij te dragen aan "het verdere herstel van de rust en veiligheid" in de Gelderse plaats.

Bij de woning was begin september een schietpartij. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd daarbij gedood, twee politiemensen raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan.

De voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. (28) woont op het adres, samen met zijn familie. Zijn naam wordt door de gemeente niet genoemd. De bewoner mag gedurende de periode dat het noodbevel geldt niet in de gemeente Heumen komen. De woning is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten.