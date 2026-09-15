ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester verlengt gebiedsverbod voor bewoner huis Overasselt

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 12:33
anp150926125 1
Volg ons op Google Nieuws
OVERASSELT (ANP) - Het gebiedsverbod voor een van de bewoners van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt wordt met drie maanden verlengd. Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen, waar Overasselt bij hoort, hoopt met de maatregel bij te dragen aan "het verdere herstel van de rust en veiligheid" in de Gelderse plaats.
Bij de woning was begin september een schietpartij. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd daarbij gedood, twee politiemensen raakten gewond. De politie hield 35 verdachten aan.
De voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. (28) woont op het adres, samen met zijn familie. Zijn naam wordt door de gemeente niet genoemd. De bewoner mag gedurende de periode dat het noodbevel geldt niet in de gemeente Heumen komen. De woning is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading