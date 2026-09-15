NS: treinverkeer op meeste trajecten weer opgestart

UTRECHT (ANP) - Op de meeste spoorlijnen start de NS het treinverkeer weer op, liet een woordvoerder dinsdag aan het begin van de middag weten. Alleen de verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn is nog niet vrijgegeven.

Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen weer. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, zegt de woordvoerder.

Het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land raakte op de vroege dinsdagochtend ernstig ontregeld, doordat op veel plekken onbekenden buizen en ander materiaal op het spoor hadden gelegd.